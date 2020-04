Bieda ŽSR - štvrtý diel

V poslednom blogu som pripomenul rok 2017, kedy prebehlo v médiách zopár informácií a tlačoviek k cenám, za ktoré ŽSR predáva teplo svojim odberateľom.

Len na objasnenie: ŽSR nakupuje od dodávateľa energií elektrickú energiu a tú potom ako druhý dodávateľ v poradí poskytuje dopravcom, ktorí po koľajach jazdia s elektrickými rušňami a vlakmi.

Ale na ŽSR sú aj budovy, či už ako súčasť dopravnej cesty, alebo ako samostatné objekty ďaleko od koľají, v ktorých sú buď nejaké zariadenia potrebné pre obslužné činnosti ŽSR, alebo administratívne budovy, v ktorých okrem zamestnancov ŽSR sú aj rôzni podnájomníci. A všetci chcú sedieť v teple.

Tieto budovy sú iba zriedka napojené na centrálny zdroj tepla, pomerne často je tam samostatný kotol na rôzne média (elektrické kotly, gamatky, plynové kotly, kotly na pevné palivo, atď). V istom čase boli ľudia zaoberajúci sa nákupom a predajom elektrickej energie a nákupom a predajom tepla spolu na sekciách EE. -rozumej elektrickej energie. Potom niekto dostal organizačný nápad oddeliť obchodníkov s elektrickou energiou od sekcií EE (čo je logické, lebo sekcia EE má ako hlavnú úlohu starať sa o prevádzkyschopnosť trakčného vedenia pre vlaky, podobne ako iní neželezniční správcovia distribučných sietí vysokého a stredného napätia) a pre obchodníkov s elektrickou energiou bola vytvorená samostatná obchodná jednotka, ktorá nakupuje a predáva toto médium a kontroluje jeho spotrebu, rozúčtováva, kalkuluje, faktúruje, skrátka robí biznis s elektrikou vo vnútri ŽSR aj navonok voči externým odberateľom elektriny. Mimochodom, zatiaľ ešte stále fungujúca správna rada ŽSR nekompetentným rozhodnutím v rozpore s odporúčaním tejto obchodnej jednotky zapríčinila, že ŽSR zaplatia v priebehu dvoch rokov o takmer 10 miliónov € viac za elektrickú energiu, lebo odmietla návrh obchodníkov, aby bola energia zazmluvnená na tri roky s pevnou cenou. Uzavreli zmluvu iba na rok a medzitým cena elektriny stúpla. Takže treba platiť viac. A to sa prenesie do ceny odberateľom. Ale nie o tom chcem.

Pri vytvorení tejto obchodnej jednotky sa však "zabudlo" na to, že ŽSR predáva ako výrobca alebo ako druhý dodávateľ v poradí aj iné energie (napríklad teplo, plyn, vodu). Obchod so všetkými týmito energiami je na Slovensku zastrešený a hlavne má byť kontrolovaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tam by mali byť odborne zdatní ľudia, schopní najmä kontrolovať, či ceny energií, ktoré dodávatelia dodávajú odberateľom, nie sú uletené. Lebo cena tepla a ceny napríklad distribučných sietí sú stále regulované štátom a nie trhom.

A potom sa začali diať veci. Najkrikľavejším následkom tohto "zabudnutia" na teplo bolo to, že v roku 2012 a 2013 všetkým odberateľom tepla v budovách ŽSR napojených na subdodávateľa, ktorého pomenujem v ďalšom blogu (aj dôchodcom, ktorí bývali v nájomných bytoch ŽSR,) prišli ako vyúčtovanie za predchádzajúci rok obrovské nedoplatky (okolo 3 až 5 tisíc €) a rozpis preddavkov na ďalší rok troj až štvornásobne vyšší ako rok predtým. Predstavte si, že jeden rok platíte obvyklých 180 € mesačne za teplo a na budúci rok od vás požadujú 540 až 720 € mesačne - len za teplo!