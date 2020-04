Bieda ŽSR do tretice

Pripomieniem prvé dva dôvody stavu ŽSR ako najslabšieho článku dopravnej sústavy SR. 1. Zúfalá, dvadsiateho prvého storočia nehodná, dopravná cesta; 2. verejné obstarávanie na ŽSR od začiatku ich fungovania za každej vlády

nastavené tak, aby vyhrávali oligarchovia vytvorení Mečiarovou vládou a na tento účel sú na každej relevantnej riadiacej pozícii "naši" ľudia, a sú tam v permanentnej rotácii; a tretí dôvod je strata odbornosti vedúcich a to počnúc základnými riadiacimi pozíciami.

Prečo to tvrdím? Preto, lebo mám detailné informácie od radových zamestnancov. Predstavte si situáciu, kedy ide podriadený za vedúcim, lebo narazil vo svojej práci na problém, ktorý buď nevie vyriešiť alebo ten problém môže riešiť jedine jeho nadriadený, a jeho vedúci po vypočutí požiadavky zamestnanca "trhne plecami" a nič nerieši. Neskôr rozoberiem ako jeden konkrétny, nerozhodnutý problém dopadol a ako jeho neriešenie poškodilo a poškodzuje ŽSR. Veď to sľubujem už v dvoch blogoch.

A ako sa prejavuje neodbornosť vedúcich okrem dvoch už minule spomenutých prejavov? Okrem riešenia iba dochádzky a neriešenia konkrétnych pracovných problémov to poznáte podľa toho, že: (i) majú svojich líblingov, ktorí dostávajú pravidelne najvyššie prémie, hoci na to nemajú pracovné výsledky; (ii) zásadne "sedia" na svojich podriadených, ktorí rozumejú problematike a organizujú na týchto ľudí mobing; (iii) nedokážu na poradách vyššieho šéfstva poskytnúť absolútne žiadnu spätnú väzbu, lebo nepoznajú problémy, potom tí nad nimi nemajú informácie o realite a následne sa rozhodujú bez tejto spätnej väzby; (iv) pri firemných reorganizáciách (rozumej prepúšťaní) zásadne navrhujú na vyhadzov nepohodlných najodbornejších ľudí, čím ďalej ničia aj posledné zvyšky odbornosti; (v) keď následne nedokážu so zostávajúcimi, neskúsenými ale do zadku sa pchajúcimi líblingami plniť úlohy (napríklad meškanie modernizácie trate), tak požadujú navýšenie stavu zamestnancov a samozrejme berú do svojich tímov opäť len neodborníkov, aby náhodou neboli ohrození; (vi) nič im nehovoria pojmy ako kontrola kvality práce, timing, hodnotenie príčin dosiahnutých či nedosiahnutých míľnikov; (vii) počas pracovnej doby radi zachádzajú do najbližších obchodov či úradov vybaviť si svoje súkromné záležitosti; (viii) akonáhle majú možnosť hovoriť do verejného obstarávania, ktoré náhodou spadá do ich kompetencie, hoci nemusia patriť k "našim" ľuďom, začnú sa prejavovať ako "naši". Bodaj by nie! Veď vedia o tom, ako to vyššie chodí a vidia, že sa nikomu nič nestalo. Po slovensky, hľadajú možnosť dohody s vhodným dodávateľom o "vzájomne výhodnom" biznise.

A teraz sa dostávam k sľúbenému. Možno si spomeniete (alebo vygúglite) na situáciu v roku 2016-17, kedy vtedajšia opozícia kritizovala ceny tepla, za ktoré nakupovali odberatelia teplo od ŽSR. Bolo okolo toho trochu rozruchu, nejaké tlačovky jednej aj druhej strany (SaS, KDH, ŽSR, ÚRSO) a hoci svoj úrad vtedy opustil predseda ÚRSO Holjenčik, vlastne sa nič nestalo. "Skutok sa nestal."

Lenže skutok sa stal. Vec išla do stratena, lebo opozícia mala iba čiastkové informácie a nemala (pri Ficovi) šancu dôkladne skontrolovať detaily, lebo za detailami treba ísť ešte nejaký ten rôčik dozadu.

Pokračovanie nabudúce.