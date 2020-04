Pokračovanie Druhý dôvod problémov ŽSR

Tvrdím, že tým dôvodom je ficovsko-mečiarovský prístup k verejnému obstarávniu akejkoľvek služby, tovaru či práce potrebnej pre fungovanie ŽSR. A tvrdím, že za Dzurindu tento prístup pretrvával. Prečo?

Lebo ľudia, ktorí majú vplyv na dosadzovanie manažmentu pri akejkoľvek vláde, najvyšší manažment ŽSR systémovo a systematicky dosadzovali nie na báze odbornosti ale na účely napĺňania svojich finančných cieľov. Ako výhovorka vždy poslúžilo základné klišé: ŽSR sú špecifické, nie je tam možné dosadiť hocikoho. Pravdou je, že naozaj tam nie je možné dosadiť hocikoho. Problém je, že tam naozaj nebol dosadený hocikto - ale presne ten, kto poznal svojho pána. Človeka v pozadí, príslušníka zbohatlíckej domácej kapitálovej vrstvy vytvorenej Mečiarom, ktorý sledoval svoje kšefty. A tieto kšefty bežia dodnes. Neprerušil ich ani Dzurinda. Lebo v jeho vláde bola najprv SDĽ a SOP a neskôr ANO a ľudia z úzadia Mostu. Na troskách SDĽ táto vrstva oligarchov vytvorila za 280 miliónov SKK "vlastnou hlavou" Smer.

Konkrétne mená týchto ľudí z úzadia sú uvedené napríklad v knihe Banda zlodejov. Tieto šedé eminencie vytvorili heslo o podelení zodpovednosti "každý za svoje ministerstvo" a na základe tohto hesla zablokovali akúkoľvek krížovú a najmä nezávislú a odbornú kontrolu ŽSR. ŽSR ako jedna z mála štátnych spoločností za každej vlády slúžila majiteľom niektorých ŽOSiek, ich oligarchickým tichým spoločníkom a jednému mimoriadne úspešnému národniarskemu politikovi. A vplyv na obsadzovanie manažmentu tam mal aj významný podporovateľ MOSTu. Skrátka prepletenec mocenských a finančných záujmov, ktorý fungoval za každej vlády. Tento prepletenec vždy dokázal presadiť svojich ľudí na správne miesta na rozhodujúcich manažérskych pozíciách. A do zálohy (na pozície stredného manažmentu) ukladal druhú vlnu poslušných, ktorí sa tvárili ako odborníci a po výmene prvej vlny (po zmene vlády respektíve po prevalení niektorých škandálov) nastúpili do uprázdnených pozícií a ich miesta opäť zaujala budúca prvá vlna. S jasným cieľom. Vyhrať vo verejnom obstarávaní musia len "naši".

A aby to nestačilo a aby boli vždy dostatočne kalné vody, najmä za SMERu sa darilo obsadzovať z vonku aj základné manažérske pozície ľuďmi, ktorí o ŽSR nevedeli nič, za to však boli nadštandartne vďační svojim vplyvným politickým prateľom. A na týchto neodborníkoch stojí (či skôr padá na hubu) celé ŽSR. Ak na ŽSR ešte stále chodia vlaky, tak len vďaka ľuďom, ktorí už dávno mali byť na vedúcich miestach, ale tie miesta vždy obsadil niekto z vonku. A títo - dnes 55 a viac roční odborníci, ktorí celý život zasvätili ŽSR, už dnes nemajú žiadnu možnosť ísť pracovať inde, lebo sú vo veku, o ktorom personalisti eufemisticky hovoria "ľudia vašej seniority". Ako keby pracovisko nedokázalo vychovať zo svojho stredu kvalifikovaného vedúceho! A toto je jasný dôkaz, aký je štát v skutočnosti gazda. ŽSR je ukážkový príklad ukladania politických nominantov do štátnej firmy. Toto je hlavné riziko firiem, ktoré riadi alebo do ich riadenia hovorí štát. Najmä štát riadený ľuďmi, ktorí hovoria, že sú ľavica, čo myslí na chudobu, ale v skutočnosti ich výsledkom je kočneriáda spoločnosti.

Ako sa dá poznať nekompetentný vedúci? Teraz uvediem iba dva príklady. Po prvé: Takýto neodborný vedúci nerobí nič iné, iba sleduje dochádzku svojich podriadených (lebo iné ani nevie) a po druhé: keď za ním príde podriadený, požiadať o pomoc pri riešení nejakého pracovného problému, na ktorý už kompetencia podriadeného nestačí, tak neodborný nadriadený slušne alebo sprosto (podľa svojej povahy) podriadeného vyhodí z kancelárie bez riešenia. Tieto dva príklady nájdete na 80% pracovísk na ŽSR.

Je aj ďalších osem rozlišovacích znakov nekompetentného vedúceho. O tých v ďalšom blogu. To podstatne k čomu smerujem, je tretí dôvod, prečo ŽSR nefunguje. Pre 28 rokov budovanú neodbornosť od pozície základného vedúceho. Ale nezabúdam na svoj sľub a v ďalšom blogu už poukážem na jedno významné plytvanie na ŽSR.