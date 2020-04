Pokračovanie Čo navrhuje spoločenstvo Európskych železníc pri EU a čo potrebuje doprava?

Liberalizácia dopravy pri záchrane najmä ŽSR musí byť doplnená ešte tromi činiteľmi. V predchádzajúcom článku bola spomenutá chýbajúca etika. Ďalšie dva sú:

Prvý: Ako vyplýva z vyššie uvedeného stanoviska CER (spoločenstvo eur.železníc pri EU), politika príspevku na rozdiel vo východnej Európe zanechala zlé dedičstvo. Pustiť do tohto priestoru liberalizáciu znamená zlikvidovať domáceho dopravcu. Aby k tomuto nedošlo, CER odporúča pred liberalizáciou uskutočniť tieto zásahy:

dostatočné štátne investície na modernizáciu a údržbu železničnej infraštruktúry,

nastavenie poplatkov za dopravnú cestu tak, aby sa vyrovnali konkurenčné podmienky medzi dopravnými druhmi,

odstránenie historických dlhov voči štátnym dopravcom.

Všetky tieto podmienky legislatíva EU v železničných balíčkoch nastavuje. Avšak reálna implementácia týchto odporúčaní v konkrétnych krajinách (a osobitne na Slovensku) mešká.

Druhý: ŽSR ako správca živej dopravnej cesty zlyháva v odbornosti. Ako som uviedol v úvodných blogoch, na ŽSR sa vytratila odbornosť z každej riadiacej úrovne. ŽSR funguje už len zotrvačnosťou, ktorú udržiavajú prestarnutí a demotivovaní radoví zamestnanci. Ich vedúci ich už dávno neriadia s potrebnou odbornosťou a znalosťou, lebo takmer na žiadnom pracovisku nie je vedúci, ktorý by odborne vyrástol na danom pracovisku. Drvivá väčšina vedúcich tam prišla z vonku alebo z iných, odborne úplne odlišných pracovísk, lebo sa poznali s niekym, kto bol práve pri moci a ten im to zariadil. Pokiaľ nové vedenie ŽSR toto nezmení, ŽSR bude naďalej brzdou rozvoja integrovanej dopravy a čiernou dierou, požierajúcou akékoľvek príspevky na rozdiel.

A ešte jeden argument: Sú pokusy znížiť verejné dotácie cez redukciu nemocníc, polikliník, súdov, pobočiek štátnych poisťovní, okresov, úradov, ktoré ľudia niekedy musia navštíviť. Je opodstatnená požiadavka občanov na to, aby tieto inštitúcie boli čo najbližšie k nim. Ale finančne zabezpečiť dostatok inštitúcií v regiónoch je stále náročnejšie. Riešením pre štát je redukcia úradov v regiónoch a ich centralizácia do veľkých sídiel, čo je ale v rozpore so želaním občanov.

Kvalitná verejná osobná doprava však vie vyriešiť umožnením pravidelných a hustejších nadväzujúcich spojov dostupnosť inštitúcií každého zamerania, aj keď bude menej úradov v regiónoch, pokiaľ bude možné bez stresu a plánovania používať integrované dopravné systémy. Cestovať taktovou dopravou s dostatkom spojov do a z dedinky na okraji regiónu, na jeden cestovný doklad všetkými verejnými dopravnými prostriedkami.

Súdy, úrady, nemocnice, poisťovne ... to všetko potrebuje priemerný občan menej často a využíva to len istá skupina obyvateľov. Ale integrovaný dopravný systém je pre každého. Napríklad aj pre cestovný ruch či nočný život. Vybudovať efektívny integrovaný dopravný systém je lacnejšie ako živiť mnoho malých regionálnych úradovní.

Je to efektívne riešenie pre verejné financie bez nárokov na vyššie daňové zaťaženie občana.