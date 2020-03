Má vedúci pracovník kontrolovať prácu svojich podriadených?

Predstavte si firmu, ktorá vydá internú smernicu, v ktorej svojim riadiacim pracovníkom neuloží povinnosť kontrolovať prácu podriadených

(hoci Zákonník práce to uvádza ako základnú povinnosť vedúceho), ale zmierni im to na možnosť kontrolovať. Už sa žiada dodať do tej smernice takú vetičku, „ak sa im chce“. Ak sa im nechce, tak nemusia kontrolovať. Na ŽSR sa takéto niečo podarilo. ŽSR je priam ukážkový prípad štátnej firmy, ktorá ide od desiatich k piatim a už sa za to ani nečervená. Aj to je výsledok 12-tich rokov riadenia železníc straníckymi nominantmi dosluhujúcej vlády. Takmer všetky súčasné zmluvy sú uzatvárané s nekalým úmyslom tunelovať. Neuveriteľne veľa ľudí v strednom a základnom manažmente železníc už nikoho a nič neriadi, iba kšeftuje s dodávateľmi rôznych tovarov pre železnice o takých cenách a zmluvách, aby z toho kvaplo aj pre nich. Dôkazy? Mám. Dúfam, že ich čoskoro bude možné predložiť kontrolným orgánom.